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Неймар вместо матча «Сантоса» поехал развлекаться

Вчера, 21:03

Неймар, нападающий «Сантоса», посетил покерный турнир в Сан-Паулу, пока его команда проводила первый матч плей-офф Копа Судамерикана в Венесуэле.

33-летний бразилец принял участие в четвертом этапе национального чемпионата по покеру Brazilian Series of Poker (BSOP) Winter edition. Турнир проходил в Golden Hall комплекса WTC в Сан-Паулу. В 2025 году Неймар уже участвовал в аналогичном соревновании и выиграл 53 500 реалов.

При этом «Сантос» заранее принял решение оставить Неймара в Бразилии для работы по индивидуальной фитнес-программе после возвращения с чемпионата мира-2026.

Главный тренер «Сантоса» Кука объяснил отсутствие звездного игрока после победы над «Универсидад Сентраль» (4:1).

«Поскольку он пропустил несколько дней и не был в отпуске, мы решили дать ему возможность стать еще сильнее, усердно тренируясь, чтобы он провел серию матчей. Теперь за десять дней мы сыграем четыре встречи. Какой смысл был везти его сюда? Вы видели, насколько тяжелая и изнурительная эта поездка. Он остался и работал, как и Виллиан Арао, Жоау Шмидт и Игор Винисиус, и это дает нам больше вариантов на ближайшие игры», – сказал Кука.

  • Даже без своего лидера «Сантос» победил венесуэльский клуб со счетом 4:1 и приблизился к выходу в 1/8 финала Южноамериканского кубка.
  • Ответный матч пройдет на «Вила Белмиро». В случае успеха соперником бразильцев станет эквадорский «Макара».
  • Неймар вернется в состав на матч чемпионата Бразилии против «Шапекоэнсе» 25 июля.

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Источник: Goal
Бразилия. Серия А Копа Судамерикана Сантос Неймар
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