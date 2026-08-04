Неймар сказал, может ли завершить карьеру

Нападающий «Сантоса» Неймар сказал, что пока не определился со своим будущим.
«Не знаю, как долго буду играть. Не планирую останавливаться, но не знаю, как долго это продлится. У меня контракт с «Сантосом» до декабря этого года. Я намерен выполнить его условия и достойно представлять клуб.
Потом буду думать, что делать дальше: остаться в «Сантосе» или уйти в другой клуб, закончить играть или продолжить.
Пока в самом деле не знаю, что буду делать. До декабря еще далеко, надо идти от игры к игре. Физически я чувствую себя хорошо – это главное», – сказал Неймар.
- Срок контракта 34-летнего форварда с «Сантосом» рассчитан до конца года.
Источник: Globo