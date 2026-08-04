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Неймар сказал, может ли завершить карьеру

Сегодня, 13:48

Нападающий «Сантоса» Неймар сказал, что пока не определился со своим будущим.

«Не знаю, как долго буду играть. Не планирую останавливаться, но не знаю, как долго это продлится. У меня контракт с «Сантосом» до декабря этого года. Я намерен выполнить его условия и достойно представлять клуб.

Потом буду думать, что делать дальше: остаться в «Сантосе» или уйти в другой клуб, закончить играть или продолжить.

Пока в самом деле не знаю, что буду делать. До декабря еще далеко, надо идти от игры к игре. Физически я чувствую себя хорошо – это главное», – сказал Неймар.

  • Срок контракта 34-летнего форварда с «Сантосом» рассчитан до конца года.

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Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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