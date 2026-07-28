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В «Сантосе» приняли решение по Неймару

Сегодня, 15:35

«Сантос» не стал наказывать нападающего Неймара из-за его поведения.

Игрок полноценно вернулся к работе с командой в понедельник, 27 июля.

Тренировку также посетил отец футболиста, который пообщался с президентом и руководством клуба.

  • Днем ранее форвард покинул тренировку «Сантоса» без разрешения клуба и не принял участия в запланированных мероприятиях.
  • Сообщалось, что Неймар в раздевалке после игры 20-го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» (2:2) назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом. 34-летний форвард опроверг информацию, что устроил разнос в раздевалке молодым игрокам «Сантоса».

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Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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