В «Сантосе» приняли решение по Неймару

«Сантос» не стал наказывать нападающего Неймара из-за его поведения.
Игрок полноценно вернулся к работе с командой в понедельник, 27 июля.
Тренировку также посетил отец футболиста, который пообщался с президентом и руководством клуба.
- Днем ранее форвард покинул тренировку «Сантоса» без разрешения клуба и не принял участия в запланированных мероприятиях.
- Сообщалось, что Неймар в раздевалке после игры 20-го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» (2:2) назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом. 34-летний форвард опроверг информацию, что устроил разнос в раздевалке молодым игрокам «Сантоса».
Источник: Globo