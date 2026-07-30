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Комментарий агента Луиса Энрике об уходе из «Зенита»

30 июля, 18:27
4

Агент нападающего «Зенита» Луиса Энрике Уильям Бенто отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца во «Фламенго».

Ранее в СМИ появились сведения о встрече Бенто с футбольным директором «Фламенго» Жозе Бото, на которой обсуждался потенциальный трансфер вингера.

«Любые переговоры в Бразилии или за рубежом насчeт Луиса Энрике ведутся исключительно командой футболиста. Семья игрока, включая супругу, не вмешивается в эти вопросы.

Луис Энрике и его семья адаптировались в России. Спортсмен вернулся к тренировкам после периода чемпионата мира и сосредоточен на старте российского чемпионата», – приводит слова Бенто C2 Sports.

  • Луис Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года.
  • За это время нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года.
  • Рыночная стоимость бразильца составляет 24 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Энрике Луис
Комментарии (4)
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ТяжелаяАртиллерия
1785427046
Интересно, судаком быть тяжело? Надо спросить Номэд и спартач80.)))
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evmedevin
1785431890
Комментарий скрыт модератором
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Дубина
1785434652
Короче цыган ни нужен ни кому кроме блох)))
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