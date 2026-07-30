Комментарий агента Луиса Энрике об уходе из «Зенита»

Агент нападающего «Зенита» Луиса Энрике Уильям Бенто отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца во «Фламенго».
Ранее в СМИ появились сведения о встрече Бенто с футбольным директором «Фламенго» Жозе Бото, на которой обсуждался потенциальный трансфер вингера.
«Любые переговоры в Бразилии или за рубежом насчeт Луиса Энрике ведутся исключительно командой футболиста. Семья игрока, включая супругу, не вмешивается в эти вопросы.
Луис Энрике и его семья адаптировались в России. Спортсмен вернулся к тренировкам после периода чемпионата мира и сосредоточен на старте российского чемпионата», – приводит слова Бенто C2 Sports.
- Луис Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года.
- За это время нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года.
- Рыночная стоимость бразильца составляет 24 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»