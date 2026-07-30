Комментарий агента Луиса Энрике об уходе из «Зенита»

Агент нападающего «Зенита» Луиса Энрике Уильям Бенто отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца во «Фламенго».

Ранее в СМИ появились сведения о встрече Бенто с футбольным директором «Фламенго» Жозе Бото, на которой обсуждался потенциальный трансфер вингера.

«Любые переговоры в Бразилии или за рубежом насчeт Луиса Энрике ведутся исключительно командой футболиста. Семья игрока, включая супругу, не вмешивается в эти вопросы.

Луис Энрике и его семья адаптировались в России. Спортсмен вернулся к тренировкам после периода чемпионата мира и сосредоточен на старте российского чемпионата», – приводит слова Бенто C2 Sports.