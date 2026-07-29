В «Динамо» высказались о возможном трансфере Неймара

Полузащитник «Динамо» Бителло не против, чтобы клуб подписал нападающего «Сантоса» Неймара.

– Давай представим, что завтра Неймар приезжает в Россию, чтобы подумать о продолжении карьеры в РПЛ.

– Ух. Если Неймар прилетит в Россию, я буду первым человеком, кто встретит его в аэропорту. Неймар в «Динамо» – это мечта. Я бы встретил его и затащил к нам в команду, не оставил бы ему никакого выбора.

– Помню, Тюкавин сравнивал тебя с Неймаром. Приятно было такое слышать?

– Конечно! Тюка называл меня так, но мне еще очень далеко до Неймара. Наверное, есть какое-то внешнее сходство или в стиле игры. Мне бы очень хотелось быть на него похожим.