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В «Динамо» высказались о возможном трансфере Неймара

Сегодня, 17:59
3

Полузащитник «Динамо» Бителло не против, чтобы клуб подписал нападающего «Сантоса» Неймара.

– Давай представим, что завтра Неймар приезжает в Россию, чтобы подумать о продолжении карьеры в РПЛ.

– Ух. Если Неймар прилетит в Россию, я буду первым человеком, кто встретит его в аэропорту. Неймар в «Динамо» – это мечта. Я бы встретил его и затащил к нам в команду, не оставил бы ему никакого выбора.

– Помню, Тюкавин сравнивал тебя с Неймаром. Приятно было такое слышать?

– Конечно! Тюка называл меня так, но мне еще очень далеко до Неймара. Наверное, есть какое-то внешнее сходство или в стиле игры. Мне бы очень хотелось быть на него похожим.

  • Сообщалось, что Неймар в раздевалке после игры 20-го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» (2:2) назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом.
  • 34-летний форвард опроверг информацию, что устроил разнос в раздевалке молодым игрокам «Сантоса».
  • Неймар – участник ЧМ-2026.

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Источник: «РБ Спорт»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Динамо Сантос Неймар Бителло
Комментарии (3)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1785338321
Этот гавнюк в молодые годы всю карьеру провалялся на поле корчась в муках,а в эти годы его будет каждую игру увозить в больничку амбуланс...
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mikatv
1785339833
В Родине так же высказались о возможном трансфере Мбаппе и Холланда, Махачкала присматривается к Кукурелье и Алисе. Кейн мог бы перейти в Акрон.
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