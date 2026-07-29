В «Динамо» высказались о возможном трансфере Неймара

Полузащитник «Динамо» Бителло не против, чтобы клуб подписал нападающего «Сантоса» Неймара.
– Давай представим, что завтра Неймар приезжает в Россию, чтобы подумать о продолжении карьеры в РПЛ.
– Ух. Если Неймар прилетит в Россию, я буду первым человеком, кто встретит его в аэропорту. Неймар в «Динамо» – это мечта. Я бы встретил его и затащил к нам в команду, не оставил бы ему никакого выбора.
– Помню, Тюкавин сравнивал тебя с Неймаром. Приятно было такое слышать?
– Конечно! Тюка называл меня так, но мне еще очень далеко до Неймара. Наверное, есть какое-то внешнее сходство или в стиле игры. Мне бы очень хотелось быть на него похожим.
- Сообщалось, что Неймар в раздевалке после игры 20-го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» (2:2) назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом.
- 34-летний форвард опроверг информацию, что устроил разнос в раздевалке молодым игрокам «Сантоса».
- Неймар – участник ЧМ-2026.
Источник: «РБ Спорт»