Данило, которого хотел подписать «Зенит», высказался против переезда в Россию

Полузащитник «Ботафого» Данило выступил против трансфера в «Зенит». Он не хочет играть в России.

«Уважаю решение «Ботафого» не продавать меня в бразильский клуб. Надеюсь, что «Ботафого» уважает и мое решение не ехать в Россию сейчас», – сказал Данило.