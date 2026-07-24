Данило, которого хотел подписать «Зенит», высказался против переезда в Россию

Полузащитник «Ботафого» Данило выступил против трансфера в «Зенит». Он не хочет играть в России.
«Уважаю решение «Ботафого» не продавать меня в бразильский клуб. Надеюсь, что «Ботафого» уважает и мое решение не ехать в Россию сейчас», – сказал Данило.
- Помимо «Зенита», на 25-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
- В этом сезоне чемпионата Бразилии Данило провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.
- Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену.
Источник: Globo