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  • Данило, которого хотел подписать «Зенит», высказался против переезда в Россию

Данило, которого хотел подписать «Зенит», высказался против переезда в Россию

Сегодня, 11:30
2

Полузащитник «Ботафого» Данило выступил против трансфера в «Зенит». Он не хочет играть в России.

«Уважаю решение «Ботафого» не продавать меня в бразильский клуб. Надеюсь, что «Ботафого» уважает и мое решение не ехать в Россию сейчас», – сказал Данило.

  • Помимо «Зенита», на 25-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
  • В этом сезоне чемпионата Бразилии Данило провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.
  • Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену.

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Источник: Globo
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Ботафого Зенит Данило
Комментарии (2)
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lezratin
1784883314
Стартовал новый сезон РПЛ! Футбол – самая отличная тема для ставок. Беру прoгнозы на сервисе – «ставкапрогнозру». Ищите в Яндексе. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Гарантии, отчеты ежедневно.
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ТяжелаяАртиллерия
1784885194
Он что думает, что чем старше, тем моложе? А у Ботафого задолженность перед нами, пусть понервничают.
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