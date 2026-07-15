Данило принял решение по предложению «Зенита»

«Зенит» сделал официальное предложение «Ботафого» по трансферу полузащитника Данило.
Оно составляет 28,8 миллиона евро. Из них 22 миллиона – фиксированная сумма, 5,7 миллиона – списание долга клуба из Рио-де-Жанейро, связанного с переходом Артура, 1,1 миллиона – комиссия агенту игрока.
Сообщается, что «Ботафого» понравилось предложение, но хавбек не хочет выступать в России. «Зениту» не удалось убедить игрока перейти в команду.
Данило отказался ехать в российский клуб. Он готов перейти либо в «Палмейрас», либо в один из топовых клубов Европы.
- 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.