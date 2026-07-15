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Данило принял решение по предложению «Зенита»

Сегодня, 09:17
18

«Зенит» сделал официальное предложение «Ботафого» по трансферу полузащитника Данило.

Оно составляет 28,8 миллиона евро. Из них 22 миллиона – фиксированная сумма, 5,7 миллиона – списание долга клуба из Рио-де-Жанейро, связанного с переходом Артура, 1,1 миллиона – комиссия агенту игрока.

Сообщается, что «Ботафого» понравилось предложение, но хавбек не хочет выступать в России. «Зениту» не удалось убедить игрока перейти в команду.

Данило отказался ехать в российский клуб. Он готов перейти либо в «Палмейрас», либо в один из топовых клубов Европы.

  • 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
  • В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: страница TV Espírito de Porco в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Палмейрас Данило
Комментарии (18)
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Дубина
1784097272
Цыган должен играть с цыганями(((( ЗПРФ... Чукчи.Табор!!
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Давид59
1784097480
Чего тогда мозги ***л? Сразу бы заявил , чего хочешь.
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Strige
1784097746
Сразу видно не глупый игрок )))
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ZAITZEFF2011
1784099271
З А ЛУПА ничего не добившаяся показал характер.
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yekaterinkarchagin
1784100346
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Айболид
1784101053
гудалин опять всю ночь писюны санитаров мусолил у себя за щекой и за это ему разрешили ему доступ к "тырнету".
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Freyd
1784103065
А он саам то знает что решение принял?:))
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Иван Петров 1986
1784103327
Умный парниша.
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Бумбраш
1784105408
А как же режим экономии? Иди кого то подали? Опять воруют народное достояние!!!!
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