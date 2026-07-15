Данило принял решение по предложению «Зенита»

«Зенит» сделал официальное предложение «Ботафого» по трансферу полузащитника Данило.

Оно составляет 28,8 миллиона евро. Из них 22 миллиона – фиксированная сумма, 5,7 миллиона – списание долга клуба из Рио-де-Жанейро, связанного с переходом Артура, 1,1 миллиона – комиссия агенту игрока.

Сообщается, что «Ботафого» понравилось предложение, но хавбек не хочет выступать в России. «Зениту» не удалось убедить игрока перейти в команду.

Данило отказался ехать в российский клуб. Он готов перейти либо в «Палмейрас», либо в один из топовых клубов Европы.