Подшибякина – о будущем Батракова: «Для него мечта – попробовать себя где‑то еще»

Жена полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова экс-футболистка сборной России Ирина Подшибякина высказалась о возможном уходе игрока в другой клуб.

«Для него мечта – попробовать себя где‑то еще. Он безумно благодарен этому клубу и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где‑то дальше, то это его выбор», – сказала Подшибякина.

Сообщалось, что «Галатасарай» готов приобрести Батракова за 20 миллионов евро. «ПСЖ» отказался от покупки россиянина. Также появлялась информация об интересе «Зенита» к игроку.