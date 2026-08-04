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  • Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»

Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»

Вчера, 23:08
4

Турецкий журналист Осман Алтунтерим возмущен финансовыми требованиями клубов РПЛ.

  • «Галатасарай» хочет купить у «Локомотива» Алексея Батракова.
  • «Бешикташ» интересовался Матвеем Кисляком из ЦСКА.
  • Известно, что армейцы потребовали 40 миллионов евро за собственного воспитанника.

«Сегодня я узнал о предложении «Бешикташа». Речь идет о 20 миллионах евро [за Кисляка]. Плюс ЦСКА получил бы долю от будущей продажи игрока.

Но они просят 40 миллионов евро. Русские сошли с ума. Та же ситуация с Батраковым и «Галатасараем». Я расскажу об этом, когда придeт время.

Русские сейчас просто сходят с ума, скажу так. Ну какие 40 миллионов евро? Кстати, Кисляк лучше Батракова, но сейчас в России нет ни одного футболиста, который стоил бы 40 миллионов евро», – заявил Алтунтерим.

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Источник: Lüpen Sports
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Локомотив Бешикташ Галатасарай Кисляк Матвей Батраков Алексей
Комментарии (4)
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Император 1
1785874361
Понятно же, что вам их просто отдавать никто не хочет, поэтому и дали такую цену.
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FCSpartakM
1785874590
ну турки сами там покупают за неадекватные деньги порой. Недавно Сарай около 40ка отдавал за кипера.
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Интерес
1785875154
Придётся вам обойтись своими кадрами.Можно в Германии подзанять.
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Plyash
1785879716
Что бы сойти с ума , для начала его надо иметь . Вывод : русским это не грозит .
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