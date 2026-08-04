Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»

Турецкий журналист Осман Алтунтерим возмущен финансовыми требованиями клубов РПЛ.

«Галатасарай» хочет купить у «Локомотива» Алексея Батракова.

«Бешикташ» интересовался Матвеем Кисляком из ЦСКА.

Известно, что армейцы потребовали 40 миллионов евро за собственного воспитанника.

«Сегодня я узнал о предложении «Бешикташа». Речь идет о 20 миллионах евро [за Кисляка]. Плюс ЦСКА получил бы долю от будущей продажи игрока.

Но они просят 40 миллионов евро. Русские сошли с ума. Та же ситуация с Батраковым и «Галатасараем». Я расскажу об этом, когда придeт время.

Русские сейчас просто сходят с ума, скажу так. Ну какие 40 миллионов евро? Кстати, Кисляк лучше Батракова, но сейчас в России нет ни одного футболиста, который стоил бы 40 миллионов евро», – заявил Алтунтерим.