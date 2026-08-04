В Госдуме отреагировали на бойкот Соболева

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова не согласилась с позицией Александра Соболева.

Нападающий объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров» из-за публикаций о его сыне.

Стало известно, что Соболев-младший поступил в академию «Зенита».

Ранее мальчик негативно высказывался о петербургском клубе.

СМИ обратили на это внимание – Соболеву и его жене такая подача информации не понравилась.

«Спортсменов необходимо с самого детства учить: не плюй в колодец. Никогда не стоит говорить негатив про кого бы то ни было. Особенно про спонсоров или клуб, в котором ты можешь оказаться.

В этом смысле нам стоит поучиться у иностранцев. Им объясняют, что если вы говорите про кого-то негатив, то вы не будете нужны, поскольку вы скандальный человек.

Зачем в команде нужен человек, который будет приносить скандалы и, возможно, порочить спонсора? В этом плане у них все жестко. В Америке, если ты будешь говорить про кого-то плохие слова, то, скорее всего, никогда не найдешь спонсора.

У них давно все капитализировано, им не помогает государство, и они знают, что могут надеяться только на себя. Поэтому стараются создать идеальный позитивный образ начиная с самого юного возраста», – сказала Журова.