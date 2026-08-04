Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не перешел в «ПСЖ».
– Тимур, что с Батраковым?
– А что с ним?
– Ну, что будет дальше?
– Слушай, чем быстрее они его продадут, тем будет для них лучше.
– Смотри, давай подытожим. Почему история с «ПСЖ» не завершилась трансфером?
– Не знаю. Потому что…
– Говори честно.
– Честно? «ПСЖ» не нужен Батраков.
– То есть вся эта история была преувеличена?
– Сильно преувеличена. Касаемо «ПСЖ».
- Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Это футбол, брат!»