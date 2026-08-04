Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не перешел в «ПСЖ».

– Тимур, что с Батраковым?

– А что с ним?

– Ну, что будет дальше?

– Слушай, чем быстрее они его продадут, тем будет для них лучше.

– Смотри, давай подытожим. Почему история с «ПСЖ» не завершилась трансфером?

– Не знаю. Потому что…

– Говори честно.

– Честно? «ПСЖ» не нужен Батраков.

– То есть вся эта история была преувеличена?

– Сильно преувеличена. Касаемо «ПСЖ».