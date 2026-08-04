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Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»

Сегодня, 08:58
11

Тренер сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от перехода нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

«Даку должен забить больше 10 мячей в нынешнем сезоне и сделать «Спартак» чемпионом. Я верю, что переход албанца в московскую команду может сработать», – сказал Писарев.

  • Сообщалось, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро.
  • 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
  • Албанец выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В 93 матчах за казанцев на его счету 38 забитых мячей и 13 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд Писарев Николай
Комментарии (11)
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Триумфальный
1785825471
Новая вера для ромбика, а то в старые перестали верить все
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ТяжелаяАртиллерия
1785827041
Маразм крепчает у болельщиков спартака.
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morgan59
1785827052
В очередной игре с Краснодаром посморим,как он вписался в командную схему
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alp
1785828562
ну логично же - рубин не сделал чемпом а спартак сделает🤣
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...уефан
1785829657
...дурак ты, Коля. И слова дурацкие у тебя. Один игрок, никогда не сделает, ни одну команду чемпионом. Совсем ты на этом срач тв думать перестал, что говоришь...
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ТяжелаяАртиллерия
1785830112
Во всех кинотеатрах страны "Даку, спаситель спартака".
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aaaaahhhh
1785833144
Прямо как папа Карло, возьмет и сделает. Один. Сам.:))))) пока нигде официально не объявлено о переходе.
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