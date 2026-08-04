Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от перехода нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

«Даку должен забить больше 10 мячей в нынешнем сезоне и сделать «Спартак» чемпионом. Я верю, что переход албанца в московскую команду может сработать», – сказал Писарев.