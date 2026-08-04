Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от перехода нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».
«Даку должен забить больше 10 мячей в нынешнем сезоне и сделать «Спартак» чемпионом. Я верю, что переход албанца в московскую команду может сработать», – сказал Писарев.
- Сообщалось, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро.
- 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
- Албанец выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В 93 матчах за казанцев на его счету 38 забитых мячей и 13 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»