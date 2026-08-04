Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Конечно, стоит уезжать. Мне кажется, здесь любые разговоры бесполезны. Сколько мы уже последние лет десять всех сватаем и провожаем в Европу, чтобы ехали, играли, набирались опыта и получали удовольствие от футбола и футбольной жизни. И есть тому примеры. Их немного, к сожалению. Примеры Сафонова, Головина, который там уже много лет играет и получает удовольствие.

Поэтому если есть такой вариант, конечно, нужно ехать. Будешь на виду, тебя все будут знать, будешь играть. Конечно, есть и обратный пример Захаряна, который правильно сделал, что уехал, но у него травмы. Но в любой момент может всегда вернуться назад. Тем более «Галатасарай» – одна из самых известных команд в Европе. Не говоря уже про Турцию», – сказал Мостовой.