Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об ожидаемом переходе нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

«Настораживает. Тренер – испанец, они берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их всех объединить? Если ему удастся – флаг в руки! Это очень сложно.

Они должны быть привержены единой системе, тренерской мысли. Надо объединить их всех и этот эгоизм меньше проявлялся, больше была работа на команду», – сказал Орлов.