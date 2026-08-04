Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об ожидаемом переходе нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».
«Настораживает. Тренер – испанец, они берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их всех объединить? Если ему удастся – флаг в руки! Это очень сложно.
Они должны быть привержены единой системе, тренерской мысли. Надо объединить их всех и этот эгоизм меньше проявлялся, больше была работа на команду», – сказал Орлов.
- Сообщалось, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро.
- 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
- Албанец выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В 93 матчах за казанцев на его счету 38 забитых мячей и 13 ассистов.
Источник: Спортс''