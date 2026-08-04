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  • Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»

Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»

Сегодня, 09:23
5

Агент Дмитрий Селюк высказался о тренере Леониде Слуцком, покинувшим «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий всегда, когда сложно, покидает команды. Он убил «Рубин», даже умудрился с Хвичей Кварацхелией улететь в Первую лигу.

Я изначально удивлялся, понимая, что Слуцкий дружит с некоторыми журналистами, комментаторами – группой не разбирающихся в футболе. Но никто не говорил, что он взял «Рубин», умудрился вылететь из РПЛ с Хвичей, который в «ПСЖ» – один из лучших игроков!

Он говорил о том, что он божится, клянeтся, что вернeт «Рубин» в Премьер-лигу, но так и не вернул. Всем рассказывает, что Хвичу он больше всех натренировал, так натренировал, что вылетел в Первую лигу.

Леонид Слуцкий всe закончил в Китае. Когда его команда играла в азиатской Лиге чемпионов, его команда была на последнем месте в турнирной таблице, проиграв все игры и один раз сыграв вничью.

А в чемпионате Китая, что со Слуцким, что с моей бабушкой – это одинаково. «Шанхай Шэньхуа» ниже третьего места никогда не опустится, даже если вообще тренера не будет. Поэтому, конечно, Слуцкий сейчас вернeтся в Россию и будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с ещe одним знатоком футбола», – сказал Селюк.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Под руководством 55-летнего специалиста клуб дважды выиграл Суперкубок Китая.
  • В этом сезоне команда занимает 13-е место в Суперлиге с 19 очками после 20 туров. С нее было снято 10 очков перед стартом сезона.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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NewLife
1785826411
😄😆
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Интерес
1785826784
Загадка века : что объединяет несостоявшегося тренера Мостового, глубокого пенсионера Пономарёва и торговца чёрной костью Негоро...ой,-беглого "испанца"Селюка? Даже "Иван Иванович" не врубился...
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Desma
1785826937
И добавить нечего😁
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Ronko
1785831515
О ситуации в Рубине Слуцкий объяснился в интервью Уткину, исчерпывающе, при чем тут молодой Хвича непонятно. Про Шанхай он 2 суперкубка не упомянул, конечно же
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FFR
1785835110
Слуцкий хоть не побоялся, попробовал работать в Китае, плохой опыт тоже опыт.
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