Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»

Агент Дмитрий Селюк высказался о тренере Леониде Слуцком, покинувшим «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий всегда, когда сложно, покидает команды. Он убил «Рубин», даже умудрился с Хвичей Кварацхелией улететь в Первую лигу.

Я изначально удивлялся, понимая, что Слуцкий дружит с некоторыми журналистами, комментаторами – группой не разбирающихся в футболе. Но никто не говорил, что он взял «Рубин», умудрился вылететь из РПЛ с Хвичей, который в «ПСЖ» – один из лучших игроков!

Он говорил о том, что он божится, клянeтся, что вернeт «Рубин» в Премьер-лигу, но так и не вернул. Всем рассказывает, что Хвичу он больше всех натренировал, так натренировал, что вылетел в Первую лигу.

Леонид Слуцкий всe закончил в Китае. Когда его команда играла в азиатской Лиге чемпионов, его команда была на последнем месте в турнирной таблице, проиграв все игры и один раз сыграв вничью.

А в чемпионате Китая, что со Слуцким, что с моей бабушкой – это одинаково. «Шанхай Шэньхуа» ниже третьего места никогда не опустится, даже если вообще тренера не будет. Поэтому, конечно, Слуцкий сейчас вернeтся в Россию и будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с ещe одним знатоком футбола», – сказал Селюк.