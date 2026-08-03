Губерниев оценил уход Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист объявил об отставке сегодня, после третьего поражения команды подряд.
«Я так понимаю, у Слуцкого не очень получилось начало сезона. Так бывает.
Мы все соскучились по Слуцкому. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду. Слуцкий не пропадет», – сказал Губерниев.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.
Источник: «Матч ТВ»