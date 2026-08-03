Губерниев оценил уход Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист объявил об отставке сегодня, после третьего поражения команды подряд.

«Я так понимаю, у Слуцкого не очень получилось начало сезона. Так бывает.

Мы все соскучились по Слуцкому. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду. Слуцкий не пропадет», – сказал Губерниев.