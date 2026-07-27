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  • Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения

Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения

Сегодня, 09:18

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин забил гол в ворота «Бейджин Гуоань» на 90+3-й минуте домашнего матча 20-го тура чемпионата Китая.

Этот мяч позволил команде россиянина уйти от поражения. Сорокин сделал счет равным 2:2, и матч закончился с этим результатом. При этом до 87-й минуты «Бейджин Гуоань» вел со счетом 2:0.

Сорокин забил 4-й гол в нынешнем чемпионате Китая в 19 матчах.

«Чэнду Жунчэн» закончил ничьей 4-ю игру подряд в Суперлиге. При этом команда по-прежнему лидирует с 44 очками, а отрыв от ближайшего преследователя «Чунцин Тунлянлун» составляет 15 баллов.

Китай. Суперлига. 20 тур
Чэнду Жунчэн - Бейджин Гуоань - 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Ю. Чжан, 52; 0:2 - Ю. Чжан, 70; 1:2 - F. Silva , 87; 2:2 - Е. Сорокин, 90+3.
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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Бейджин Гуоань Чэнду Жунчэн Сорокин Егор
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