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Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей

1 июня, 08:41
4

«Шанхай Шэньхуа» сыграл в гостях вничью с «Циндао Вест Кост» (2:2) в 15-м туре чемпионата Китая.

Команда, которую возглавляет Леонид Слуцкий, продлила безвыигрышную серию до 7 матчей подряд. «Шанхай Шэньхуа» после первого круга занимает 12-е место с 13 очками.

«Чэнду Жунчэн», за который выступает защитник Егор Сорокин, в 15-м туре победил дома «Шаньдун Тайшань» со счетом 1:0. Россиянин в первом круге отыграл все матчи без замен.

«Чэнду Жунчэн» прервал серию из двух поражений и лидирует в Суперлиге с 37 очками. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 13 очков.

  • Перед стартом сезона в Суперлиге 8 клубов лишились от 5 до 10 очков по результатам масштабного антикоррупционного расследования. Среди них «Шанхай Шэньхуа», с которого было снято 10 очков.
  • В чемпионате Китая наступил перерыв, который продлится почти четыре недели, при этом через три недели пройдут матчи четвертого раунда Кубка Китая с участием ведущих клубов.

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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Чэнду Жунчэн Шанхай Шэньхуа Сорокин Егор Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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odessakmv
1780293580
сливают бегемотика
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Garrincha58
1780294371
скоро станет безработным и все кому не лень будут сватать его в клубы РПЛ
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Romeo 123
1780294994
Домой пора домой
Ответить
Андрей-Ершов-google
1780303303
Если нажать на ссылку "Егор Сорокин"и при переходе на карточку игрока-написано:"Завершил карьеру". Это как?
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