Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей

«Шанхай Шэньхуа» сыграл в гостях вничью с «Циндао Вест Кост» (2:2) в 15-м туре чемпионата Китая.
Команда, которую возглавляет Леонид Слуцкий, продлила безвыигрышную серию до 7 матчей подряд. «Шанхай Шэньхуа» после первого круга занимает 12-е место с 13 очками.
«Чэнду Жунчэн», за который выступает защитник Егор Сорокин, в 15-м туре победил дома «Шаньдун Тайшань» со счетом 1:0. Россиянин в первом круге отыграл все матчи без замен.
«Чэнду Жунчэн» прервал серию из двух поражений и лидирует в Суперлиге с 37 очками. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 13 очков.
- Перед стартом сезона в Суперлиге 8 клубов лишились от 5 до 10 очков по результатам масштабного антикоррупционного расследования. Среди них «Шанхай Шэньхуа», с которого было снято 10 очков.
- В чемпионате Китая наступил перерыв, который продлится почти четыре недели, при этом через три недели пройдут матчи четвертого раунда Кубка Китая с участием ведущих клубов.
Источник: «Бомбардир»