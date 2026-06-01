Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей

«Шанхай Шэньхуа» сыграл в гостях вничью с «Циндао Вест Кост» (2:2) в 15-м туре чемпионата Китая.

Команда, которую возглавляет Леонид Слуцкий, продлила безвыигрышную серию до 7 матчей подряд. «Шанхай Шэньхуа» после первого круга занимает 12-е место с 13 очками.

«Чэнду Жунчэн», за который выступает защитник Егор Сорокин, в 15-м туре победил дома «Шаньдун Тайшань» со счетом 1:0. Россиянин в первом круге отыграл все матчи без замен.

«Чэнду Жунчэн» прервал серию из двух поражений и лидирует в Суперлиге с 37 очками. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 13 очков.