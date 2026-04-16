ЦСКА посоветовали вернуть Слуцкого

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин предложил тренера на замену Фабио Челестини.
«А раньше в ЦСКА пришел (сербский тренер) Марко Николич, и команда играла по одной схеме, потом пришел Фабио Челестини, и она начала действовать по другой. Придет Талалаев – и начнут играть по третьей, мне такие переходы не нравятся. Да и сами футболисты при этом не знают, что им делать.
Мне кажется, что ЦСКА можно позвать Леонида Слуцкого, с которым у клуба связаны хорошие времена. А к Слуцкому можно пригласить и Игнашевича, чтобы он был в обойме, если Сергей пойдет вторым тренером. И в случае если что-то не будет получаться у Слуцкого, то Игнашевич может спокойно принять команду. Но в клубе надо сначала определиться с современной тактической схемой, чтобы в детском и юношеском футболе игроки росли именно на ней», – сказал Масалитин.
- Сейчас Слуцкий работает в китайском «Шанхай Шэньхуа».
- Тренер возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
- С армейцами он выиграл 3 чемпионских титула, а также по 2 Кубка и Суперкубка России.
- ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 3 балла.
- 18 апреля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 25-м туре, встреча начнется в 14:30 мск.