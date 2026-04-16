ЦСКА посоветовали вернуть Слуцкого

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин предложил тренера на замену Фабио Челестини.

«А раньше в ЦСКА пришел (сербский тренер) Марко Николич, и команда играла по одной схеме, потом пришел Фабио Челестини, и она начала действовать по другой. Придет Талалаев – и начнут играть по третьей, мне такие переходы не нравятся. Да и сами футболисты при этом не знают, что им делать.

Мне кажется, что ЦСКА можно позвать Леонида Слуцкого, с которым у клуба связаны хорошие времена. А к Слуцкому можно пригласить и Игнашевича, чтобы он был в обойме, если Сергей пойдет вторым тренером. И в случае если что-то не будет получаться у Слуцкого, то Игнашевич может спокойно принять команду. Но в клубе надо сначала определиться с современной тактической схемой, чтобы в детском и юношеском футболе игроки росли именно на ней», – сказал Масалитин.