ЦСКА посоветовали вернуть Слуцкого

Сегодня, 14:57
4

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин предложил тренера на замену Фабио Челестини.

«А раньше в ЦСКА пришел (сербский тренер) Марко Николич, и команда играла по одной схеме, потом пришел Фабио Челестини, и она начала действовать по другой. Придет Талалаев – и начнут играть по третьей, мне такие переходы не нравятся. Да и сами футболисты при этом не знают, что им делать.

Мне кажется, что ЦСКА можно позвать Леонида Слуцкого, с которым у клуба связаны хорошие времена. А к Слуцкому можно пригласить и Игнашевича, чтобы он был в обойме, если Сергей пойдет вторым тренером. И в случае если что-то не будет получаться у Слуцкого, то Игнашевич может спокойно принять команду. Но в клубе надо сначала определиться с современной тактической схемой, чтобы в детском и юношеском футболе игроки росли именно на ней», – сказал Масалитин.

  • Сейчас Слуцкий работает в китайском «Шанхай Шэньхуа».
  • Тренер возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
  • С армейцами он выиграл 3 чемпионских титула, а также по 2 Кубка и Суперкубка России.
  • ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 3 балла.
  • 18 апреля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 25-м туре, встреча начнется в 14:30 мск.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Niklas80
1776341254
Да ну, дичь какая.
Ответить
Semenycch
1776344448
Слуцкий без молодого Акинфеева, Игнашевича, братьев Березуцких, Вагнера Лава, Думбия и некоторых других даже в тройку призеров не войдет!
Ответить
Мортус
1776344573
Придёт Слуцкий будут играть по четвёртой, ну а при Игнате бпо пятой. Логика железная.
Ответить
Mirak92
1776344726
Очень хочется, но не надо. Теплые и приятные воспоминания о ЦСКА Слуцкого, придет сейчас запятнает. Пока такие убл.и в клубе как специалист по отмыванию денег Орешкин и недомерок Шевелев, клубу ничего не светит.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
