Аршавин честно высказался об отношении к СССР

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин дал понять, что не имеет ничего против СССР.

– Меня немного все равно удивляет, у вас такая ностальгия по СССР.

– Смотри, мы были в Узбекистане, я играл в Казахстане, я нахожусь в Грузии. Посмотри, во-первых, какие разные страны, какое богатство, какие разные полюса всего: мировоззрения, природы и так далее. Но один язык, который объединял, – это же большое богатство.

Представляешь, как люди могли коммуницировать за счет языка, какую экономику создать и какой бы страной могли бы быть? Ну, в принципе, на самом деле Советский Союз и являлся, мне кажется, очень сильной страной.

Хотя ты, понятно, новое поколение, тебе этот строй не нравится и так далее. И я сам, в принципе, за свободу слова и так далее. Но какой большой потенциал.

– А у вас нет ощущение, что вы не пожили там все-таки?

– Ну, может быть, видишь, я-то ничего, наверное, плохого не успел застать. Моих родителей, родственников, не репрессировали.

Я ходил в хороший советский садик. Советскую школу я уже не застал. Но почему у меня должны быть плохие [воспоминания]?