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Аршавин честно высказался об отношении к СССР

Вчера, 14:42
11

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин дал понять, что не имеет ничего против СССР.

– Меня немного все равно удивляет, у вас такая ностальгия по СССР.

– Смотри, мы были в Узбекистане, я играл в Казахстане, я нахожусь в Грузии. Посмотри, во-первых, какие разные страны, какое богатство, какие разные полюса всего: мировоззрения, природы и так далее. Но один язык, который объединял, – это же большое богатство.

Представляешь, как люди могли коммуницировать за счет языка, какую экономику создать и какой бы страной могли бы быть? Ну, в принципе, на самом деле Советский Союз и являлся, мне кажется, очень сильной страной.

Хотя ты, понятно, новое поколение, тебе этот строй не нравится и так далее. И я сам, в принципе, за свободу слова и так далее. Но какой большой потенциал.

– А у вас нет ощущение, что вы не пожили там все-таки?

– Ну, может быть, видишь, я-то ничего, наверное, плохого не успел застать. Моих родителей, родственников, не репрессировали.

Я ходил в хороший советский садик. Советскую школу я уже не застал. Но почему у меня должны быть плохие [воспоминания]?

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
  • В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

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Источник: ютуб-канал Fonbet
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (11)
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slavа0508
1780746737
Хоть кто то не хаит . союз ...
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Desma
1780747065
Верно сказал Андрюха. Родина у нас одна. Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может.
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Таврида
1780747548
Ну СССР дважды Олимпийские игры брал (тогда это чего-то стоило), Чемпионы Европы, полуфиналисты ЧМ. Тогда даже испанцы послабей выступали.
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TOMSON
1780750086
О чем тут говорить? Уже «потрачено». Идем дальше
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шахта Заполярная
1780752137
Уважуха Аршавину. СССР это наша РОДИНА
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zigbert
1780755628
Уровень жизни был невысокий но медицина была на хорошем уровне.
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Иван Петров 1986
1780764691
Ну и молодец !
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