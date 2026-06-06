Гурцкая выбрал сторону в конфликте Мостового и Мусаева

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о претензиях Александра Мостового в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».

Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».

– Что думаешь про перепалку Мусаева и Мостового? Она продолжается.

– Мне не нравится, честно. Но, смотри…

– А ответ Мусаева?

– Он должен был как-то защищаться после очень хамской нападки…

Мне не нравятся все эти перепалки, честно говоря. Потому что они дают очень много народу злорадствовать под этой ситуацией, понимаешь? Многие люди сидят, читают и злорадствуют.

– Так ты король перепалок!

– Ну это моя работа, понимаешь? Как будто бы Мостовой претендует на то, что он футбольный эксперт, большой футболист…

– А ты кто?

– Я же не футболист.

– Ты эксперт.

– Я эксперт. Смотри. Саша Мостовой все время пытается унизить всех, кто не играл в футбол, как он думает, на его уровне.

А он считает себя лучшим футболистом мира. Мураду неприятно, когда такие вещи про него говорят.

– Короче, ты на чьей стороне?

– На стороне Мурада, конечно.