Гурцкая выбрал сторону в конфликте Мостового и Мусаева

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о претензиях Александра Мостового в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
- Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».
- Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».
– Что думаешь про перепалку Мусаева и Мостового? Она продолжается.
– Мне не нравится, честно. Но, смотри…
– А ответ Мусаева?
– Он должен был как-то защищаться после очень хамской нападки…
Мне не нравятся все эти перепалки, честно говоря. Потому что они дают очень много народу злорадствовать под этой ситуацией, понимаешь? Многие люди сидят, читают и злорадствуют.
– Так ты король перепалок!
– Ну это моя работа, понимаешь? Как будто бы Мостовой претендует на то, что он футбольный эксперт, большой футболист…
– А ты кто?
– Я же не футболист.
– Ты эксперт.
– Я эксперт. Смотри. Саша Мостовой все время пытается унизить всех, кто не играл в футбол, как он думает, на его уровне.
А он считает себя лучшим футболистом мира. Мураду неприятно, когда такие вещи про него говорят.
– Короче, ты на чьей стороне?
– На стороне Мурада, конечно.