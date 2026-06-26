Сафонова включили в топ-2 лучших вратарей мира

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков считает Матвея Сафонова одним из двух лучших голкиперов в мировом футболе.

«Матвея знаю достаточно хорошо – человек в футбольном, да и в жизненном плане готов к самоанализу. Когда пересекались в сборной, всегда спрашивал, что думаю и как сыграть в том или ином эпизоде.

Любовь к футболу и не дала ему закиснуть. На самом деле, не так долго он сидел, игровая практика была периодически.

Если про Матвея вкратце говорить, я на первой тренировке в сборной все понял про него. Это большой талантище. Весь спектр вратарских навыков у него блестящий. Если голова будет на месте, все будет хорошо.

Он, конечно, входит в топ лучших вратарей. Я бы даже сказал, что в двойку – там он и Давид Рая. Также Тибо Куртуа и Эмилиано Мартинес тоже уровень держат», – сказал Песьяков.