Определен лучший футболист России

Бывший игрок «Краснодара», «Динамо» Шарль Каборе оценил выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Я рад, что у России есть Сафонов. Сейчас он лучший российский футболист. Он уже два года играет за двукратного победителя Лиги чемпионов. Матвей выиграл огромное количество трофеев. Он большой молодец. Сафонов прославляет «Краснодар» и Россию на весь мир», – сказал Каборе.