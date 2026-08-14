Определен лучший футболист России

Бывший игрок «Краснодара», «Динамо» Шарль Каборе оценил выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Я рад, что у России есть Сафонов. Сейчас он лучший российский футболист. Он уже два года играет за двукратного победителя Лиги чемпионов. Матвей выиграл огромное количество трофеев. Он большой молодец. Сафонов прославляет «Краснодар» и Россию на весь мир», – сказал Каборе.
- Российский вратарь перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
- За это время он выиграл девять трофеев, провел 45 матчей во всех турнирах, в 19 из которых отыграл «на ноль».
- Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.
Источник: Metaratings