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  • Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо

Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо

14 августа, 08:25
17

Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ» и сборной России, отреагировал на публикацию фанатского аккаунта парижского клуба о себе.

Аккаунт выложил пост с количеством трофеев голкипера в команде и фотографиями с наградами. Публикацию сопроводили песней со строчкой: «Имя модное, но *** [лицо] деревенское».

«Ну деревенское, и что?» – написал Сафонов.

  • Российский вратарь перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
  • За это время он выиграл девять трофеев, провел 45 матчей во всех турнирах, в 19 из которых отыграл «на ноль».
  • Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (17)
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Император Бомжей
1786688151
Ну по факту же, че тут добавить.. Еще бородка уродская была И прическа полное днище Игрок хороший, но он реально колхозник! И как вы можете заметить, это уже весь мир отмечает А я об этом писал еще пол года назад, тогда FoxitKuban усирался и доказывал мне, что я не прав, итог один, Сафонов колхозник не ухоженный с деревенской мордой, но в футбол играет хорошо!
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Plyash
1786693992
- А меня , чтоб я не стал драться - Проводите до дверей дружно - Я фанатов ПСЖ ненавижу с детства - Не хороший там народ , глупый Голкипер ПСЖ Сафонов Мотя : подпись .
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Красногвардейчик
1786694279
Оно туповатое....как например у Глушенкова из Зенита
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Krasnodarskiy bombardirch
1786695738
С лица воды не пить. Славься Россия
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BarStep
1786696500
Сказали аристократы б** С марокканскими лицами Гы
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k611
1786701804
Лицо на игру не влияет
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morgan59
1786701952
Это они ещё моё не видели. Они бы в штаны наложили с перепугу(особенно если через зеркало посмотрели). Матвей рядом со мной Олан Делон
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Plyash
1786713446
С лица воду не пить , зато известное лицо на всю планету от малого до великого .
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Oldtrafford83
1786770621
Лучше бы он на выходку забавного отреагировал, терпила!!!
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