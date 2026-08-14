Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо

Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ» и сборной России, отреагировал на публикацию фанатского аккаунта парижского клуба о себе.

Аккаунт выложил пост с количеством трофеев голкипера в команде и фотографиями с наградами. Публикацию сопроводили песней со строчкой: «Имя модное, но *** [лицо] деревенское».

«Ну деревенское, и что?» – написал Сафонов.