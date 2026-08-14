Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо

Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ» и сборной России, отреагировал на публикацию фанатского аккаунта парижского клуба о себе.
Аккаунт выложил пост с количеством трофеев голкипера в команде и фотографиями с наградами. Публикацию сопроводили песней со строчкой: «Имя модное, но *** [лицо] деревенское».
«Ну деревенское, и что?» – написал Сафонов.
- Российский вратарь перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
- За это время он выиграл девять трофеев, провел 45 матчей во всех турнирах, в 19 из которых отыграл «на ноль».
- Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.
Источник: «Чемпионат»