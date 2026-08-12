Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки

Французский журналист Жан-Филипп Леклер прокомментировал будущее Матвея Сафонова в «ПСЖ» на фоне скорого приобретения у «Пармы» вратаря Зиона Сузуки за 35 миллионов евро.
«Это не повлияет на Сафонова в этом сезоне, потому что, как вы знаете, Сузуки будет выступать в аренде.
Сафонов начнет сезон первым номером, и от него зависит, останется ли он таким, как в прошлом году.
Но, купив Сузуки, руководство «ПСЖ» дает понять: Сафонов – это настоящее, но Сузуки вполне может стать будущим», – сказал Леклер.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»