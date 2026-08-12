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  • Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки

Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки

12 августа, 17:23

Французский журналист Жан-Филипп Леклер прокомментировал будущее Матвея Сафонова в «ПСЖ» на фоне скорого приобретения у «Пармы» вратаря Зиона Сузуки за 35 миллионов евро.

«Это не повлияет на Сафонова в этом сезоне, потому что, как вы знаете, Сузуки будет выступать в аренде.

Сафонов начнет сезон первым номером, и от него зависит, останется ли он таким, как в прошлом году.

Но, купив Сузуки, руководство «ПСЖ» дает понять: Сафонов – это настоящее, но Сузуки вполне может стать будущим», – сказал Леклер.

  • 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Парма ПСЖ Сафонов Матвей Сузуки Зион
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