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Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов

11 августа, 17:59

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своих впечатлениях от участия в серии пенальти в финальном матче ЛЧ-2025/26.

  • Основное время завершилось ничьей со счетом 1:1.
  • По пенальти парижане выиграли 4:3.
  • Сафонов не отразил ни одного удара – Эберечи Эзе и Габриэль Магальяэс пробили мимо.

– Вспомним серию пенальти в финале Лиги чемпионов. Что чувствует вратарь в такие моменты?

– Много чего. Серия пенальти – это всегда баланс между эмоциями и знаниями, которые вы получаете перед матчем. Мы много работаем над такими ситуациями.

В финале Лиги чемпионов еще сложнее, потому что невозможно предугадать, кто из игроков будет бить.

Мы хорошо подготовились к этому моменту. Я не отразил пенальти, но, думаю, доставил проблемы соперникам.

– Что вы чувствовали после победы?

– Тогда я даже не осознавал, что мы сделали. Думаю, со временем я смог оценить значимость этой победы.

Перед игрой я сказал себе, что должен подготовиться к матчу так же, как к любому другому, чтобы не поддаться стрессу. Я держал эмоции под контролем.

Затем, после последнего пенальти, все сразу вылезло наружу. Тогда я уже ничего не контролировал. Впоследствии я начал немного лучше понимать, чего мы достигли.

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Источник: сайт «ПСЖ»
Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Сафонов Матвей
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