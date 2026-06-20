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  • В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках

В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках

Вчера, 22:54
3

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о том, как команда выступала бы в еврокубках.

«Я думаю, что в рамках группового этапа мы бы серьезно поборолись», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».

  • В 2022 году «Спартак» должен был выступить в плей-офф Лиги Европы, но был отстранен, как и другие российские команды.
  • В минувшем сезоне РПЛ москвичи заняли четвертое место, а также взяли FONBET Кубок России.
  • Новый сезон стартует для «Спартака» 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита». Он состоится в Нижнем Новгороде.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Кахигао Франсис
Комментарии (3)
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Cleaner
1781990488
Спартак бы КАК БЫ вылетел бы из группы с последнего места! Ну РЖУ ни могу!!!...))) Если что, это шутка. Никто не может сейчас сказать, как будут выглядеть наши команды после возвращения в Еврокубки.
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Вжыхъ
1781990686
Сначала в группу попасть надо;) Т.ч. два матча и дальше пиво пить;)
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нейтральныйкакникто
1782003331
А в каких бы турнирах он, Спартак , бы выступал? В ЛЧ ? туда надо вначале попасть- как минимум серебро в нац. первенстве!) В ЛЕ-как бы для топ-клуба не солидно- играли бы с ленцой , так сказать СЛИВАЛИ бы!В Лиге Конференций - для топов это вообще отстой, либо позор))))По крайней мере для Росс. ТОПОВ!!!!!)))) Они КУБОК РОССИИ сливают, всё силы, якобы куда-то берегут!?!?))
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