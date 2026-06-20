В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о том, как команда выступала бы в еврокубках.
«Я думаю, что в рамках группового этапа мы бы серьезно поборолись», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».
- В 2022 году «Спартак» должен был выступить в плей-офф Лиги Европы, но был отстранен, как и другие российские команды.
- В минувшем сезоне РПЛ москвичи заняли четвертое место, а также взяли FONBET Кубок России.
- Новый сезон стартует для «Спартака» 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита». Он состоится в Нижнем Новгороде.
Источник: «Спорт-Экспресс»