Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»

Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита» Александра Соболева, присоединилась к критике мужа в адрес СМИ.
- Стало известно, что их сын Сергей поступил в академию «Зенита».
- Ранее мальчик негативно высказывался о петербургском клубе.
- СМИ обратили на это внимание – Соболевым такая подача информации не понравилась.
«Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и желтые СМИ, то читайте это.
Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это уже ваш удел.
Но трогать ребенка – это гниль. Спасибо за внимание 🤡🙏🏼🙃», – написала Соболева.
Источник: «Бомбардир»