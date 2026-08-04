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Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»

Вчера, 15:30
21

Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита» Александра Соболева, присоединилась к критике мужа в адрес СМИ.

  • Стало известно, что их сын Сергей поступил в академию «Зенита».
  • Ранее мальчик негативно высказывался о петербургском клубе.
  • СМИ обратили на это внимание – Соболевым такая подача информации не понравилась.

«Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и желтые СМИ, то читайте это.

Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это уже ваш удел.

Но трогать ребенка – это гниль. Спасибо за внимание 🤡🙏🏼🙃», – написала Соболева.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (21)
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Октавиус
1785846924
Ленка такая же невменяемая, как и Саня. Есть факты - о них говорят - эти устроили истерику, бойкоты и тд. Может, лучше бы обратили внимание на воспитание своего пацана, чтобы он языком не трепал?
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Император 1
1785847053
То жена Карпа, то Смолова, то Сафонова, теперь ещё и Соболя...
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Чилим.
1785847195
А когда ребенок не следит за своим помелом- это нормально? Что то тогда мадам скромно промолчала.
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...уефан
1785847505
...в заголовке - "Это гниль!", сразу подумал, что это она о муже... Думаю, тёща Соболя вскоре подгребёт к нам с проклятиями)...
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Павелий
1785848347
Гниль - это Дзюба и Соболев, перешедшие из великого и могучего Спартака в Зенит за длинным рублём и потом говорившие гадости про Спартак!
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Томик
1785848632
Куда они лезут все? Мужу своему подзатыльник отвесь, чтобы вел себя прилично. Малой же с него пример берёт. А может и с мамы тоже.
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ziborock
1785850781
Да это тебя с мужем нужно привлечь к ответственности за издевательство над ребенком! Как можно 9-и летнего мальчика, да еще собственного сына, болеющего за Спартак, отдать в школу Зенита?!
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suchi-69
1785852932
В психушке объявлен план "перехват" - сбежала шальная имератрица
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Semenycch
1785853121
Раньше, когда твой муж играл за Спартак, ты эту гниль не замечала? Ты не замечала, что твоя семья была частью этой гнили? А теперь, оказавшись на стороне свежего морского ветра и моральной чистоты, ты заметила прошлую и современную гниль парнокопытного мира? И теперь на эту парнокопытную гниль обижаешься?
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ОК, Зенит!
1785859310
Гниль это воспитывать ребенка в ненависти к другим. Ребенок - продолжение взрослых. Мамы и папы. Так что неча на зеркало пенять, коли рожа крива. « … Соболев уступил место за компом своему сыну. Пока папы рядом не было, он выдал базу по-московски: сказал, что бело-сине-голубые — позор российского футбола и *****»(с) От кого дитё этой гнили набралось, от папы?
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