Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»

Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита» Александра Соболева, присоединилась к критике мужа в адрес СМИ.

Стало известно, что их сын Сергей поступил в академию «Зенита».

Ранее мальчик негативно высказывался о петербургском клубе.

СМИ обратили на это внимание – Соболевым такая подача информации не понравилась.

«Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и желтые СМИ, то читайте это.

Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это уже ваш удел.

Но трогать ребенка – это гниль. Спасибо за внимание 🤡🙏🏼🙃», – написала Соболева.