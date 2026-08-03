Орлов объяснил, почему Соболев не зомби

Комментатор Геннадий Орлов похвалил нападающего «Зенита» Александра Соболева.

У 29-летнего футболиста 3 гола и 2 ассиста в 3 матчах нового сезона.

«Соболев прогрессирует. Очередной матч может занести себе в актив.

Пока не видел статистики матча с «Оренбургом». Но вот во встрече с «Акроном» точность передач у него составила 73 процента. Для него это очень прилично!

Раньше процент был ниже. И на каждую игру Александр выходит с огромным желанием. Слушайте, ну он же не зомби. Соболев показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти.

Он полезен. И в завершении, и в подыгрыше. И в своей штрафной отрабатывает на угловых», – сказал Орлов.