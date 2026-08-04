Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче «Ахмат» – «Спартак» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

«Матч в Грозном для «Спартака» начался хуже не придумаешь! Такой пенальти, конечно... Ну как же так? Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно... Как итог – 0:1 в самом дебюте.

Ну и второй эпизод – победный гол красно-белых. Я, если заметили, всегда поддерживаю принципы фэйр-плей, критикую грубиянов, тех, кто постоянно действует на грани фола.

Ну вот что натворил Ндонг? У тебя мяч под ногой, ты его контролируешь. Так и продвигай его, иди дальше! Но он зачем-то захотел отпихнуть Угальде, попал ему по лицу. Фол – штрафной – гол.

Ну нельзя себя так вести! И таких игроков хватает в каждой команде. Возьмите того же Касереса из «Динамо». Грязно играет, жестко. Ходит по грани. Вот и привез пенальти в матче с «Балтикой»...

Понятно, что не только Ндонг виноват в пропущенном голе. Шелия, видимо, не знает, как Барко исполняет штрафные. Вроде опытный голкипер, а не учел того, что аргентинец бьет с подрезкой. Барко подкручивает мяч. Шелии следовало просто сыграть надежнее, отбить кулаками. А он пытался поймать и...

Спартаковец пробил во вратарский угол. Возможно, Шелия где-то и самоуспокоился в эту секунду: мол, мяч летит мне в руки, здесь-то я точно сыграю. Потеря концентрации, – сказал Орлов.