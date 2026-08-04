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  • Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»

Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»

Сегодня, 09:48
7

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче «Ахмат»«Спартак» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

«Матч в Грозном для «Спартака» начался хуже не придумаешь! Такой пенальти, конечно... Ну как же так? Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно... Как итог – 0:1 в самом дебюте.

Ну и второй эпизод – победный гол красно-белых. Я, если заметили, всегда поддерживаю принципы фэйр-плей, критикую грубиянов, тех, кто постоянно действует на грани фола.

Ну вот что натворил Ндонг? У тебя мяч под ногой, ты его контролируешь. Так и продвигай его, иди дальше! Но он зачем-то захотел отпихнуть Угальде, попал ему по лицу. Фол – штрафной – гол.

Ну нельзя себя так вести! И таких игроков хватает в каждой команде. Возьмите того же Касереса из «Динамо». Грязно играет, жестко. Ходит по грани. Вот и привез пенальти в матче с «Балтикой»...

Понятно, что не только Ндонг виноват в пропущенном голе. Шелия, видимо, не знает, как Барко исполняет штрафные. Вроде опытный голкипер, а не учел того, что аргентинец бьет с подрезкой. Барко подкручивает мяч. Шелии следовало просто сыграть надежнее, отбить кулаками. А он пытался поймать и...

Спартаковец пробил во вратарский угол. Возможно, Шелия где-то и самоуспокоился в эту секунду: мол, мяч летит мне в руки, здесь-то я точно сыграю. Потеря концентрации, – сказал Орлов.

  • Гол у «Ахмата» на 5-й минуте с пенальти забил Эгаш Касинтура. У «Спартака» отличились Кристофер Ву на 39-й и Эсекьель Барко на 90+1-й.
  • Нападающий грозненцев Эгаш Касинтура на 74-й минуте отмахнулся от полузащитника Романа Зобнина, ударив капитана «Спартака» локтем по шее, и получил красную карточку.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Шелия Гиорги Ву Кристофер Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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ScarlettOgusania
1785830708
Макси вывел мяч из-за пределов поля и отыграл Ву катящийся мяч, а Фролов посчитал, что мяч остановился - Фролов очень хотел назначить пенальти, чтобы создать преимущество Ахмату, который за всю игру ни разу толком по воротам Максименко не ударил... правильно Спартак подал апелляцию по этому пеналю и пеналю, не назначенному на Литвинове, щемить щенков газпрёмовского ЭСК самым жестким образом...😈
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R_a_i_n
1785831390
Хватит делать из Ву идиота. Все знают, что мяч в штрафной во время игры нельзя граблями лапать. Вот только мяч в игре не был, Пупс не вводил его.
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Павелий
1785831447
Почему Гена сегодня ещё не выпил таблетки?
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шахта Заполярная
1785835004
Гена тебе опять Спартак покоя не дает, следи за своими джонамипедро.
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val69
1785839409
Спроси почему судья и, особенно, Вар, не знают правил игры (момент с Литвой)...
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