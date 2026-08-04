РПЛ включили в топ-6 лиг Европы

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз, выступавший в чемпионате Нидерландов, оценил уровень РПЛ.

«Чемпионаты России и Нидерландов очень разные, на самом деле. В РПЛ больше единоборств, борьбы. Также здесь многое может решить один игрок, уровень индивидуального мастерства игроков высокий. Но в Нидерландах тоже много квалифицированных футболистов, там быстрее нужно принимать решение, работать с мячом быстрее. Там больше тактики и техники.

Что касается уровня игроков, то в РПЛ больше громких имен, футболистов с опытом. А в Нидерландах больше молодых футболистов – это отличное место, где можно начать карьеру, показать себя и перейти в другую лигу.

Сложно сказать, какой реально уровень у РПЛ на фоне европейских лиг, потому что российские команды сейчас не участвуют в еврокубках. Но я думаю, что РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы. Я считаю уровень чемпионата России высоким», – сказал Ороз.