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Назначены судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 15:35
3

РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат игры первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27.

4 августа

«Акрон»«Ростов»: судья – Данил Каширин; помощники судьи – Максим Белокур, Денис Мирошник; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гончар.

«Динамо Мх»«Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Андрей Болотенков, Вячеслав Охрименко; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Александр Колобаев.

«Родина»«Рубин»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Егор Болховитин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив»ЦСКА: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

5 августа

«Спартак»«Оренбург»: судья – Матвей Заика, помощники судьи – Андрей Образко, Дмитрий Маликов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Олег Соколов.

«Факел»«Динамо»: судья – Михаил Плиско, помощники судьи – Александр Павлов, Александр Туркин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Игорь Писанко.

«Краснодар»«Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Александр Богданов, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит»«Балтика»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Краснодар Локомотив Спартак ЦСКА Балтика Динамо Ахмат Рубин Крылья Советов Акрон Динамо Мх Факел Оренбург Родина Ростов Москалев Владимир Чебан Сергей Плиско Михаил Прокопов Андрей Каширин Данил Новиков Никита Павел Шадыханов Заика Матвей
Комментарии (3)
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рылы
1785760856
по традиции, поздравляем внезапно разбогатевшего заику! хряки вообще не палятся, и танашева назначили, и про карася не забыли. кукуяна только где-то потеряли, без премии останется)
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dolf666
1785770120
Даже интересно, какие новые трактовки и решения появятся в пользу питера
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