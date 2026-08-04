Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»

Бывший арбитр Игорь Федотов раскритиковал Евгения Кукуляка, судившего матч 2-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (0:3).

Он также высказался о трех других рефери – Сергее Чебане, Владимире Москалеве и Сергее Иванове.

«Правильно Кукуляк не назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» в начале матча. Был небольшой игровой контакт, игрок «Зенита» упал, но ничего особенного там не было. На 56-й минуте не показал жeлтую Джону Джону за грубую игру.

Отдельно надо обсудить дискуссионный момент на 40-й минуте, когда Кукуляк не показал жeлтую Кулю за грубую игру. Проблема здесь в том, что арбитр вообще не показал ничего. Он изначально пытался задать определeнный уровень борьбы, однако в итоге выпал из игры и просто фиксировал моменты: где-то хотел притормозить игроков, но отпускал эпизоды, и игроки начинали лупить друг друга по ногам.

И как раз момент с Кулем – самый показательный. Недопустимо для арбитра ФИФА не дать ничего за такой фол, находясь в правильной позиции. Похожая ситуация была у Буланова в матче за Суперкубок, но там его ещe можно было понять, потому что Соболев сыграл в мяч, а арбитр располагался слишком близко.

Здесь же всe открыто и понятно. Нога шла высоко, Куль шипами вскользь ударил соперника по щитку. Все критерии для железной жeлтой карточки. Просто покажи еe. Однако если у тебя это не жeлтая и ты не показываешь ничего, то какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?

Меня напрягает, что арбитры ФИФА – такие как Чебан, Москалeв, Кукуляк, Иванов – не получают назначений. А когда получают, то у людей складывается впечатление, что лучше бы и не получали.

Для меня это одна из основных проблем, которая тянется за департаментом. Для чего этих ребят держать? Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым. Те хотя бы прогрессируют и хотят работать на высоком уровне, у них всe для этого есть», – сказал Федотов.