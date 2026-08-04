Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»

Полузащитник Эсекьель Барко подписал новый контракт со «Спартаком» до 2030 года.
«Все слухи о возможном уходе Барко в это трансферное окно безосновательны. Он остается. Клуб борется за титул и не продаст ни одного основного игрока», – написал источник.
27-летний Барко в этом сезоне провел 3 матча за «Спартак», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Срок прежнего соглашения аргентинца с клубом был рассчитан до середины 2027 года.
- Он выступает за красно-белых с июля 2024 года.
Источник: страница Пабло Оливейры в соцсети X