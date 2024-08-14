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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Витесс
€ 125 тыс
Витесс
Арнем
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Гелредом
Сайт:
http://www.vitesse.nl
Тренер:
Эдвард Стеринг
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
Фото
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»
2024.01.30 08:07
1
Слуцкий рассказал, чем он не нравился фанатам «Витесса»
2023.12.22 15:33
1
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов
2023.11.28 10:39
«Витесс» отреагировал на новость о тайном финансировании со стороны Абрамовича
2023.03.30 19:58
Абрамович 12 лет тайно финансировал нидерландский клуб
2023.03.29 17:54
4
«Мы в этот момент в нарды играли». Слуцкий – о новости про медосмотр Дзюбы в «Витессе»
2023.03.03 16:57
Слуцкий рассказал, мог ли Дзюба перейти в «Витесс»
2023.02.14 12:44
2
«Потрясающий тренер». Капитан «Арсенала» – о Слуцком
2023.02.09 21:26
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
2023.02.06 08:58
В Нидерландах прокомментировали новость о переходе Дзюбы в «Витесс»
2023.02.01 14:43
4
Дзюба близок к переходу в бывший клуб Слуцкого
2023.02.01 13:28
5
Бывший клуб Слуцкого может прекратить существование
2023.01.20 18:55
2
Фото
Экс-капитан сборной Нидерландов возглавил «Витесс»
2022.09.26 22:16
Даса: «Слуцкий в Нидерландах был легендой! Отличный мужик»
2022.09.14 10:23
Стало известно, когда капитан сборной Израиля перейдет в «Динамо»
2022.09.03 11:11
1
«Манчестер Юнайтед» следит за 18-летним Эбиовеем из «Дерби Каунти»
2022.05.27 00:16
Моуринью – в преддверии дерби: «Пока «Рома» играла с «Витессом», «Лацио» и Сарри курили сигареты»
2022.03.18 20:30
1
Лига конференций. ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд» прошли дальше
2022.03.18 01:17
Российский бизнесмен Ойф объявил о продаже «Витесса»
2022.03.14 19:23
3
Лига конференций. «Рома» обыграла «Витесс», «Фейеноорд» разгромил «Партизан» и другие результаты
2022.03.10 22:52
Матч «Витесс» – «Спарта» был прерван из-за попытки фаната напасть на футболиста
2022.03.05 10:48
«Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала Лиги конференций
2022.02.25 15:28
1
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
2022.02.25 01:50
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
2022.02.17 22:55
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
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