- 3 марта
- 16:57 «Мы в этот момент в нарды играли». Слуцкий – о новости про медосмотр Дзюбы в «Витессе»
- 14 февраля
- 12:44 Слуцкий рассказал, мог ли Дзюба перейти в «Витесс» 2
- 9 февраля
- 21:26 «Потрясающий тренер». Капитан «Арсенала» – о Слуцком
- 6 февраля
- 08:58 Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе» 1
- 1 февраля
- 14:43 В Нидерландах прокомментировали новость о переходе Дзюбы в «Витесс» 4
- 13:28 Дзюба близок к переходу в бывший клуб Слуцкого 6
- 20 января
- 18:55 Бывший клуб Слуцкого может прекратить существование 3
- 26 сентября 2022
- 22:16 Фото Экс-капитан сборной Нидерландов возглавил «Витесс»
- 14 сентября 2022
- 10:23 Даса: «Слуцкий в Нидерландах был легендой! Отличный мужик»
- 3 сентября 2022
- 11:11 Стало известно, когда капитан сборной Израиля перейдет в «Динамо» 1
- 21 августа 2022
- 08:15 Сын ван Хойдонка оформил хет-трик в матче Эредивизие
- 27 мая 2022
- 00:16 «Манчестер Юнайтед» следит за 18-летним Эбиовеем из «Дерби Каунти»
- 18 марта 2022
- 20:30 Моуринью – в преддверии дерби: «Пока «Рома» играла с «Витессом», «Лацио» и Сарри курили сигареты» 1
- 01:17 Лига конференций. ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд» прошли дальше
- 14 марта 2022
- 19:23 Российский бизнесмен Ойф объявил о продаже «Витесса» 3
- 10 марта 2022
- 22:52 Лига конференций. «Рома» обыграла «Витесс», «Фейеноорд» разгромил «Партизан» и другие результаты
- 5 марта 2022
- 10:48 Матч «Витесс» – «Спарта» был прерван из-за попытки фаната напасть на футболиста
- 25 февраля 2022
- 15:28 «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала Лиги конференций 1
- 01:50 Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
- 17 февраля 2022
- 22:55 Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
- 13 декабря 2021
- 16:23 Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары 1
- 5 ноября 2021
- 01:00 Лига конференций. «Тоттенхэм» в дебютном матче Конте победил «Витесс», «Рома» едва во второй раз не проиграла «Буде-Глимту» 1
- 31 октября 2021
- 08:36 Нуну могут уволить, если «Тоттенхэм» проиграет в матчах с «Витессом» и «Эвертоном» 1
- 21 октября 2021
- 21:43 Лига конференций. «Бодо/Глимт» забил шесть голов «Роме», «Тоттенхэм» проиграл «Витессу» 9
- 17 октября 2021
- 21:42 Видео Трибуна с фанатами «Витесса» обвалилась, когда они праздновали победу над НЕКом 7