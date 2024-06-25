Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса

Королевский футбольный союз Нидерландов сообщил о лишении лицензии «Витесса».

В понедельник клуб из Арнема проинформировали об этом и дали пять рабочих дней на подачу апелляции.

Если продлить лицензию не удастся, «Витесс» не сможет участвовать в турнирах профессиональных лиг Нидерландов в сезоне-2024/25.