Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса

Королевский футбольный союз Нидерландов сообщил о лишении лицензии «Витесса».
В понедельник клуб из Арнема проинформировали об этом и дали пять рабочих дней на подачу апелляции.
Если продлить лицензию не удастся, «Витесс» не сможет участвовать в турнирах профессиональных лиг Нидерландов в сезоне-2024/25.
- Команда вылетела из Эредивизие, лишившись по ходу чемпионата 18 очков из-за нарушения лицензионных требований.
- До последнего времени клубом владел российский бизнесмен Валерий Ойф.
- С 2018 по 2019 год «Витесс» тренировал Леонид Слуцкий.