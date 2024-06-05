Сперцян может перейти в «Аякс»

«Аякс» поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможного перехода полузащитника Эдуарда Сперцяна и планирует начать более активные переговоры с игроком в ближайшее время.

По данным журналиста Руди Галетти, интерес к хавбеку также проявляют некоторые команды из Бельгии и Франции. «Лацио» не участвует в борьбе за футболиста.