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    Сперцян может перейти в «Аякс»

    «Аякс» поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможного перехода полузащитника Эдуарда Сперцяна и планирует начать более активные переговоры с игроком в ближайшее время.

    По данным журналиста Руди Галетти, интерес к хавбеку также проявляют некоторые команды из Бельгии и Франции. «Лацио» не участвует в борьбе за футболиста.

    • В минувшем сезоне 23-летний Сперцян провел 33 матча за «Краснодар», отметившись 11 голами и 4 передачами.
    • Сейчас игрок находится в расположении сборной Армении, которая вчера уступила в товарищеском матче Словении (1:2). 7 июня Армения сыграет с Казахстаном.

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    Источник: страница Руди Галетти в соцсети X

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    05.06.2024 12:42
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1717582102
    ...хорошая школа Аякса ещё ни кому не помешала...
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    Spartak_forv@
    1717588708
    Если по цене сойдутся обе стороны,то нужно отпускать парня в Аякс
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