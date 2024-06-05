Сперцян может перейти в «Аякс»

«Аякс» поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможного перехода полузащитника Эдуарда Сперцяна и планирует начать более активные переговоры с игроком в ближайшее время.
По данным журналиста Руди Галетти, интерес к хавбеку также проявляют некоторые команды из Бельгии и Франции. «Лацио» не участвует в борьбе за футболиста.
- В минувшем сезоне 23-летний Сперцян провел 33 матча за «Краснодар», отметившись 11 голами и 4 передачами.
- Сейчас игрок находится в расположении сборной Армении, которая вчера уступила в товарищеском матче Словении (1:2). 7 июня Армения сыграет с Казахстаном.