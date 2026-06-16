Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы

Апелляционный суд Амстердама рассмотрел ходатайство адвокатов Квинси Промеса о проведении его судебно-психиатрической экспертизы.
Экс-футболисту «Спартака» отказали.
«Суд принял к сведению предложение защиты назначить подготовку психолого-психиатрического заключения в отношении обвиняемого, однако не будет назначать такую экспертизу.
Все остальные ходатайства защиты футболиста, поданные в ходе предварительного слушания 12 июня, также были отклонены.
В частности, суд отказался проводить экспертизу скриншотов, найденных в телефоне одного из фигурантов, а также назначать допрос сотрудников правоохранительных органов», – сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
- Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
- Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне прошлого года экс-спартаковца экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ, где его допрашивали с мешком на голове.
Источник: ТАСС