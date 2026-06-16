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  • Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы

Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы

16 июня, 20:48
4

Апелляционный суд Амстердама рассмотрел ходатайство адвокатов Квинси Промеса о проведении его судебно-психиатрической экспертизы.

Экс-футболисту «Спартака» отказали.

«Суд принял к сведению предложение защиты назначить подготовку психолого-психиатрического заключения в отношении обвиняемого, однако не будет назначать такую экспертизу.

Все остальные ходатайства защиты футболиста, поданные в ходе предварительного слушания 12 июня, также были отклонены.

В частности, суд отказался проводить экспертизу скриншотов, найденных в телефоне одного из фигурантов, а также назначать допрос сотрудников правоохранительных органов», – сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
  • Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
  • Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне прошлого года экс-спартаковца экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ, где его допрашивали с мешком на голове.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (4)
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Спартач80
1781634650
Так тут и так понятно что он адекватен, без экспертизы. Он же за Спартак играл, а не за Зенит.
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BarStep
1781635273
Этт они не знают, что Антоха четыре года 😃 в секте состоял.. А так бы да, сразу же назначили бы Гы
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алдан2014
1781652086
Власти мстят Антохе,за то что работал в России и очень хорошо отзывался. Его просто в пример остальным поставили,не фиг хвалить русских. Мое мнение,что это политика чистой воды. Сколько лет уже мытарят это дело.
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