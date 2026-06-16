Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы

Апелляционный суд Амстердама рассмотрел ходатайство адвокатов Квинси Промеса о проведении его судебно-психиатрической экспертизы.

Экс-футболисту «Спартака» отказали.

«Суд принял к сведению предложение защиты назначить подготовку психолого-психиатрического заключения в отношении обвиняемого, однако не будет назначать такую экспертизу.

Все остальные ходатайства защиты футболиста, поданные в ходе предварительного слушания 12 июня, также были отклонены.

В частности, суд отказался проводить экспертизу скриншотов, найденных в телефоне одного из фигурантов, а также назначать допрос сотрудников правоохранительных органов», – сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.