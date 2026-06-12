Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом в интервью AD сообщил адвокат нидерландского футболиста.
По его словам, у Промеса могут возникнуть «проблемы с личностью» из-за пережитых в последнее время событий.
Промеса допрашивали в Дубае в течение недели с мешком на голове. После этого он стал бояться правосудия.
- Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне прошлого года его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: AD