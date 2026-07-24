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  • Радимов назвал клуб с минимальными шансами удержаться в РПЛ

Радимов назвал клуб с минимальными шансами удержаться в РПЛ

24 июля, 14:40
6

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил аутсайдера в РПЛ. По его мнению, это «Факел».

– У «Факела», по слухам, не всe хорошо. Они живут в рамках не самого большого бюджета. По качеству игроков команда, конечно же, будет бороться за выживание. Единственный домашний плюс – болельщики. Но уровень Первой лиги и уровень Премьер-лиги различаются. Поэтому я думаю, что у «Факела» минимальные шансы удержаться в Премьер-лиге.

– А у «Родины»?

«Родина» показывала очень качественный футбол. Я видел несколько матчей в прошлом году – команда смотрелась очень здорово. Но всe равно уровень сопротивления в Премьер-лиге совершенно другой. Если им удастся продолжить играть в тот же футбол, который они показывают сейчас, то честь им и хвала. Но будет очень непросто. А если не будет результата, посмотрим, как поведeт себя руководство, будет ли оказывать поддержку или поменяет тренера. Они стартуют с выездного матча со «Спартаком». Это отличная проверка того, насколько команда готова к РПЛ.

  • «Факел» за один сезон вернулся в РПЛ.
  • В 1-м туре чемпионата России команда из Воронежа примет на своем поле «Динамо Мх».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Радимов Владислав
Комментарии (6)
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АК 68
1784893769
Уровень команд последней 4-ки РПЛ и первой пердива примерно одинаков, это показали переходные матчи, так что неизвестно, кто будет явным аутсайдером.
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Красногвардейчик
1784894001
Радимов....из тебя Ыксперд, как из коровьего хвоста сито....ты Буланову удержать не смог)))
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Krasnodarskiy bombardirch
1784894138
Очередной недоэксперт. Верните старого маразматика Бубнова
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baggio80
1784895048
Радимов пустобрех стал даже хуже мостового с аршавиным и володькой )
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Император 1
1784895483
Согласен, Факел слишком слабый.
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Номэд
1784899018
Зато болелы покричат от души - Бзденит позор российского футбола.
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