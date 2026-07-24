Радимов назвал клуб с минимальными шансами удержаться в РПЛ

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил аутсайдера в РПЛ. По его мнению, это «Факел».

– У «Факела», по слухам, не всe хорошо. Они живут в рамках не самого большого бюджета. По качеству игроков команда, конечно же, будет бороться за выживание. Единственный домашний плюс – болельщики. Но уровень Первой лиги и уровень Премьер-лиги различаются. Поэтому я думаю, что у «Факела» минимальные шансы удержаться в Премьер-лиге.

– А у «Родины»?

– «Родина» показывала очень качественный футбол. Я видел несколько матчей в прошлом году – команда смотрелась очень здорово. Но всe равно уровень сопротивления в Премьер-лиге совершенно другой. Если им удастся продолжить играть в тот же футбол, который они показывают сейчас, то честь им и хвала. Но будет очень непросто. А если не будет результата, посмотрим, как поведeт себя руководство, будет ли оказывать поддержку или поменяет тренера. Они стартуют с выездного матча со «Спартаком». Это отличная проверка того, насколько команда готова к РПЛ.