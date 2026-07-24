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  • Семин: «За чемпионство в новом сезоне будут бороться пять клубов»

Семин: «За чемпионство в новом сезоне будут бороться пять клубов»

Сегодня, 11:43

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Я от нового сезона жду более качественного футбола, потому что прошедший чемпионат мира дал направление развития игры. Мне кажется, что все команды должны что-то полезное для себя извлечь из матчей мирового первенства.

А за чемпионство, по моему мнению, будут бороться пять клубов, которые имеют хорошие условия и хорошие составы.

Но главное мое пожелание – чтобы у всех игроков хватило сил до последнего тура. У меня нет сомнений, что нас ждет очень интересный чемпионат», – сказал Семин.

  • Сезон РПЛ стартует сегодня, 24 июля.
  • В матче-открытии ЦСКА примет «Балтику». Начало встречи – в 20:00 мск.
  • Титул будет защищать «Зенит».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
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