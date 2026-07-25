Круговой прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Балтикой»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился эмоциями от игры с «Балтикой».

Армейцы одержали волевую победу со счетом 2:1 в 1-м туре РПЛ.

Круговой сделал результативную передачу в моменте со вторым голом.

«Очень люблю играть в футбол. В защите, в атаке, в центре, справа, слева. Да самое главное – просто играть. А когда получается еще и радовать болельщиков, и побеждать, то это вообще что-то неописуемое.

Много хейта получили за товарищеские матчи, но давайте разделять тренировочные игры и те, которые идут на результат», – написал Круговой.