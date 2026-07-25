Канчельскис перечислил 6 клубов, которые будут бороться за победу в РПЛ

Главный тренер «Динамо Брянск» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от сезона РПЛ. Он уверен, что за чемпионство будут бороться шесть команд.

«По моему мнению, очевидно, что в новом сезоне за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть клубов – «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Однако на мой взгляд, для того чтобы точнее сказать, кто и на что способен, должно пройти как минимум пять туров.

И мне интересно, как себя проявят в командах те игроки, которые выступали в составе национальных сборных на чемпионате мира, учитывая, что у них практически не было времени на отдых.

А так я постараюсь максимально пристально следить за чемпионатом, учитывая график брянского «Динамо», – сказал Канчельскис.