Радимов определил, какой игрок нужен «Спартаку»

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил укомплектованность «Спартака».

«Вот ещe бы форварда с гарантией голов – и будет вообще замечательно. Пока они усилились только в защите – взяли Параду из испанской Ла Лиги. Я на него пристального внимания не обращал, но мои друзья говорят, что довольно-таки качественный, нормальный защитник», – сказал Радимов.