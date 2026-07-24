Радимов определил, какой игрок нужен «Спартаку»

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил укомплектованность «Спартака».
«Вот ещe бы форварда с гарантией голов – и будет вообще замечательно. Пока они усилились только в защите – взяли Параду из испанской Ла Лиги. Я на него пристального внимания не обращал, но мои друзья говорят, что довольно-таки качественный, нормальный защитник», – сказал Радимов.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
- В 1-м туре красно-белые примут «Родину».
- В минувшем сезоне команда взяла FONBET Кубок России.
Источник: «РБ Спорт»