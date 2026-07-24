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Позиция Талалаева по трансферу вратаря Бориско в ЦСКА

Сегодня, 21:15
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал скорый трансфер вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

– Бориско может не перейти в ЦСКА?

– Мне бы этого очень не хотелось (чтобы он уходил). Я разговаривал с руководителями, надеюсь, что шансы еще есть.

  • В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
  • Уверенная игра позволила вратарю получить вызов в сборную России.
  • По итогам чемпионата «Балтика» финишировала на шестой строчке.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Бориско Максим Талалаев Андрей
Комментарии (1)
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Snek
1784921254
Тороп ни о чём, надо брать Бориско!
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