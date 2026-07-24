Позиция Талалаева по трансферу вратаря Бориско в ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал скорый трансфер вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

– Бориско может не перейти в ЦСКА?

– Мне бы этого очень не хотелось (чтобы он уходил). Я разговаривал с руководителями, надеюсь, что шансы еще есть.