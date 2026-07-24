Позиция Талалаева по трансферу вратаря Бориско в ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал скорый трансфер вратаря Максима Бориско в ЦСКА.
– Бориско может не перейти в ЦСКА?
– Мне бы этого очень не хотелось (чтобы он уходил). Я разговаривал с руководителями, надеюсь, что шансы еще есть.
- В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
- Уверенная игра позволила вратарю получить вызов в сборную России.
- По итогам чемпионата «Балтика» финишировала на шестой строчке.
Источник: «Матч ТВ»