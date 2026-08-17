Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»

Опубликовано новое совместное заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об инциденте на «РЖД Арене» 8 августа.

Сообщалось, что сотрудники службы безопасности стадиона поставили на колени и избили корреспондента «Матч ТВ».

Журналист снял побои. Делом заинтересовались в МВД.

Это произошло после матча 3-го тура РПЛ «Локомотив» – «Акрон» (0:0).

«Футбольный клуб «Локомотив» и телеканал «Матч ТВ» завершили совместное рассмотрение обстоятельств инцидента, произошедшего 8 августа 2026 года после матча третьего тура Альфа‑Банк Российской Премьер‑лиги возле выхода из VIP‑лож стадиона, когда произошел конфликт с участием журналиста редакции сайта «Матч ТВ» и работников, задействованных в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на стадионе.

По итогам рассмотрения обстоятельств принято решение в дальнейшем отстранить отдельных сотрудников подрядной организации от работы на стадионе «РЖД Арена».

Стороны считают важным обеспечение корректного взаимодействия представителей СМИ и работников, задействованных в обеспечении безопасности на мероприятиях. Мы убеждены, что указанные события не могут происходить ни на спортивных объектах, ни за их пределами.

Руководство Клуба и Телеканала в личной беседе обсудили сложившуюся ситуацию, и еще раз подчеркивают, что данный эпизод не повлияет на добрые отношения, установившиеся между Клубом и Телеканалом за последние годы – мы продолжим совместную плодотворную работу во благо развития российского футбола.

Перед корреспондентом и руководством канала принесены извинения, которые были приняты, таким образом считаем, что данный инцидент можно считать завершенным«, – говорится в совместном заявлении.