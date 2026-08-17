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  • Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»

Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»

17 августа, 21:03
3

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сделал заявление о возможном чемпионстве красно-белых.

– «Спартак» – это моя душа. Мне нравится эта команда. Это «Спартак», который внушает уверенность, что команда будет бороться за золотые медали.

– Есть дисбаланс с обороной.

– Они медленные все, от них убегают. «Спартаку» с обороной надо заниматься.

  • У «Спартака» 4 победы в 5 матчах во всех турнирах.
  • Красно-белые проиграли только «Краснодару» со счетом 1:2 в 3-м туре РПЛ.
  • Следующий соперник – «Рубин» в FONBET Кубке России (19 августа, 18:30 мск).
  • Затем – домашний матч с «Зенитом» в чемпионате (23 августа, 20:00 мск).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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1786989970
Снова да ладом.
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oyabun
1786990297
Да есть такая проблема. И если уж начинать о них говорить, то не одна. Можно добавить и проблему последнего рубежа и то что очень слабо используем стандарты и тренер у нас не самый сильный. Но потому мы и не Чемпионы. Пока. Но верим в лучшее, верим в наших парней и тренера. А дорогу осилит идущий.
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WE ARE FOR PETER
1786993605
Снова Спартак чемпион!)
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