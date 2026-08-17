Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сделал заявление о возможном чемпионстве красно-белых.

– «Спартак» – это моя душа. Мне нравится эта команда. Это «Спартак», который внушает уверенность, что команда будет бороться за золотые медали.

– Есть дисбаланс с обороной.

– Они медленные все, от них убегают. «Спартаку» с обороной надо заниматься.