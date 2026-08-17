Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сделал заявление о возможном чемпионстве красно-белых.
– «Спартак» – это моя душа. Мне нравится эта команда. Это «Спартак», который внушает уверенность, что команда будет бороться за золотые медали.
– Есть дисбаланс с обороной.
– Они медленные все, от них убегают. «Спартаку» с обороной надо заниматься.
- У «Спартака» 4 победы в 5 матчах во всех турнирах.
- Красно-белые проиграли только «Краснодару» со счетом 1:2 в 3-м туре РПЛ.
- Следующий соперник – «Рубин» в FONBET Кубке России (19 августа, 18:30 мск).
- Затем – домашний матч с «Зенитом» в чемпионате (23 августа, 20:00 мск).
Источник: «Матч ТВ»