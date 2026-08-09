Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»

Евгений Ловчев скептически оценил перспективы «Локомотива».
«Есть ощущение, что «Локомотив» может откатиться в середняки. Клуб – очень тонкий организм. Фраза Баринова «люди бегут оттуда» сказана не так просто.
Почему Воробьев ушел? Никогда не было такого, чтобы отечество спасали молодые. Почему сдал Батраков? Речь не о позиции. Он же умеет играть в футбол», – сказал Ловчев.
- У «Локомотива» после трех туров два очка.
- Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
- В клубе сообщили о тяжелом финансовом положении.
Источник: «Матч ТВ»