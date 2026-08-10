Агкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий после матча 3-го тура РПЛ против «Спартака».

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

– На нынешнем этапе это очень важная победа. Мне кажется, сегодня была идеальная атмосфера для игры. Отличная игра в исполнении обеих команд. Рад, что победили.

– После пропущенного гола злился на себя?

– Да нет, не злился. Принял ошибку. Такие ошибки бывают. Главное – быстро обнулиться и продолжать играть дальше.